Wertheimer Abiturientin sammelt Landtag-Erfahrung

Wertheim/Stuttgart. Plenardebatten im Landtag, Arbeitskreissitzungen, Wahlkreistermine, parlamentarische Abende – das volle Potpourri der Arbeit eines Abgeordneten konnte die Wertheimer Abiturientin Lea Hildenbrand während ihres vierwöchigen Praktikums bei MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viele Termine absolviert

Wie es in einer Mitteilung Reinhards heißt, begleitete die 18-Jährige, die sich nach ihrem Schulabschluss in diesem Jahr für ein Politikstudium interessiert, während ihres Praktikums den Landtagsvizepräsidenten und Wahlkreisabgeordneten auf zahlreichen Terminen im Main-Tauber-Kreis sowie in der Landeshauptstadt. Dabei betreute sie auch die Öffentlichkeitsarbeit mit und übernahm Rechercheaufgaben zu tagesaktuellen politischen Themen.

Neben den Herausforderungen des Ukrainekriegs, der damit einhergehenden Energieknappheit und der hohen Inflationsraten stand dabei auch der Landeshaushalt im Fokus, da in den kommenden Wochen der Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen werden soll.

Mehr zum Thema Markelsheimer Tauberberg Förderperspektiven für die Weinwirtschaft Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Medizinische Versorgung Bad Mergentheim: Rund 45 000 Artikel im Gesamtsortiment Mehr erfahren Weinbau Badische und fränkische Weinkönigin besuchten gemeinsam Beckstein Mehr erfahren

Im Rahmen seines Budgetrechts werde das Parlament hierbei wichtige politische Weichenstellung für die kommenden beiden Jahre vornehmen, so MdL Wolfgang Reinhart, der dem Finanzausschuss des Landtags angehört und damit wesentlich an der Vorbereitung des Staatshaushaltsplans mitbeteiligt ist.

„Besonders interessant war es für mich, die einzelnen Arbeitsschritte im Parlament mit zu verfolgen und bei lebhaften Debatten im Plenum dabei zu sein. Nicht zuletzt aber auch die Abendveranstaltungen, bei denen ich dabei sein durfte, haben mir gezeigt, wie voll und auch vielfältig der Terminkalender und die Arbeit eines Abgeordneten ist“, erklärte Lea Hildenbrand.

Zukunft mitgestalten

Das habe sie „darin bestärkt, wie wichtig es ist, sich in der Politik einzubringen, um einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer Zukunft zu leisten“.

Da Demokratie von Beteiligung und Interesse lebe, freue es ihn besonders, wenn auch Jugendliche und junge Erwachsene sich für Politik interessieren oder engagieren wollen, so Reinhart.

Gerade als Landtagsvizepräsident könne er nur „dazu ermuntern und einladen, sei es bei Abgeordnetenpraktika oder bei Schulbesuchen, unser Parlament und damit die politische Arbeit insgesamt näher kennenzulernen“, betonte der Politiker.