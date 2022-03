Wertheim/Eichel: Bauarbeiten drei Wochen hinter dem Zeitplan

Wertheim. Die Bauarbeiten an dem Rad- und Fußweg an der L 2310 zwischen der Stadt und dem Stadtteil Eichel werden länger dauern als geplant. Wie das Landratsamt in Tauberbischofsheim auf FN-Nachfrage mitteilte, liegen die Arbeiten etwa drei Wochen hinter dem eigentlichen Zeitplan zurück. „Die Gründe liegen zum einen an der schlechten Witterung zum Baubeginn und zum anderen auch am schlechten Unterbau des Radweges“, so Sprecherin Aylin Wahl. Statt einer reinen Deckensanierung sei in mehreren Bereichen ein Vollausbau notwendig geworden. „Nach der ursprünglichen Baugrunduntersuchung war dies in diesem Umfang nicht zu erwarten, erklärt Aylin Wahl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Bauabschnitt (Mainseite) werde voraussichtlich bis 10. April fertiggestellt und sollte dann wieder uneingeschränkt nutzbar sein. Der zweite Bauabschnitt (bergseits) beginne im Anschluss und dauere etwa sechs bis sieben Wochen. Hierbei erfolge der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle sowie die Sanierung des Geh- und Radweges einschließlich der Bordsteine zwischen Bushaltestelle und der Querungsstelle am Parkplatz Schlösschen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2