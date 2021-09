Wertheim: Zwölf Optimisten von Tauberbrücke gestohlen

Wertheim. Völlig fassungslos steht Bernd Maack am Donnerstag auf der Tauberbrücke. In der Nacht haben Vandalen die auf das Geländer monierten Optimisten teilweise samt Verankerung geklaut.

„Ich verstehe das nicht. Was sind das denn für Menschen, die so etwas machen?“ Der Optiker und Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Wertheim schüttelt entsetzt den Kopf.

Am Donnerstagmorgen, nach Entdeckung der Straftat, standen der Künstler Ottmar Hörl und Bernd Maack erschüttert vor den beinah leeren Geländern auf beiden Seiten der Tauberbrücke.

Wie Maack berichtet, kamen in diesem Moment Touristen vorbei. Die wollten die Optimisten eigentlich am Abend zuvor fotografieren. Weil es zu dunkel dafür war, sind sie am Donnerstagfrüh noch mal zur Tauberbrücke. Mit den Worten: „Wieso sind die nicht mehr da?“, hatten sie sich verwundert an Hörl und Maack gewandt. Die beiden mussten dann von der nächtlichen Straftat erzählen.

Insgesamt waren auf der Brücke 18 Optimisten montiert, davon sind nur noch sechs da. Teilweise wurden die Figuren samt des Bretts, womit sie am Geländer befestigt waren, gestohlen.

Der entstandene Schaden ist relativ genau zu beziffern, denn eine dieser Kleinplastiken kostet 60 Euro. Macht in Summe 1200 Euro allein für die Figuren. Dazu kommen die Verankerungen und die Arbeitszeit für die Montage. Das hatte der Optiker immer übernommen, weil dessen Geschäft direkt an die Brücke grenzt. Die Kosten wird das Stadtmarketing Wertheim tragen. Denn eine Versicherung, so Maack, wird den Schaden nicht übernehmen.

Zwar hatte der Künstler Ottmar Hörl ausdrücklich betont, dass seine Kleinplastiken dazu gedacht sind, auf Wanderschaft zu gehen, „aber so? Das ist nun wirklich nicht im Sinne des Erfinders“, meint Maack.

Er erzählt, dass immer mal wieder einzelne Figuren entwendet wurden, wobei die Betonung auf dem Wort „einzelne“ liegt. Diese Größenordnung sei absolut neu.

Ob Maack eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, darüber will der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins noch nachdenken – genauso, wie über eine Lösung, die Diebstahl einen Riegel vorschiebt. „Ich bin da für jegliche Anregungen wirklich offen“, sagt Maack. Sicher ist jedenfalls, dass, wenn die diebstahlsichere Lösung gefunden ist, wieder 18 Optimisten auf der Tauberbrücke ihren Daumen in die Höhe recken und wieder zum beliebten Fotomotiv werden.