Wertheim: Viertklässler wechseln an weiterführende Schulen

Wertheim. Für die jetzigen Viertklässler steht im September der Übertritt auf eine weiterführende Schule an. Dazu müssen Eltern ihre Kinder rechtzeitig anmelden. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Anmeldung jedoch anders als gewohnt. Die Stadtverwaltung Wertheim informiert über die Termine, den Ablauf und die nötigen Unterlagen. Zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule sind das Anmeldeformular, eine Kopie der Geburtsurkunde sowie die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original mitzubringen. Für die Beantragung von Schülerfahrkarte und Schülerausweis sind Passbilder notwendig. Schülerinnen und Schüler aus Bayern benötigen zusätzlich eine Bestätigung der Grundschule über den Besuch der Klasse 4 oder eine Kopie der Information über den Leistungsstand (Halbjahresinformation).

Außerdem sollen die Eltern das Formular „Migrationshintergrund“, eine Kopie des Impfausweises zum Nachweis der Masernimpfung und – falls vorhanden – eine Kopie des Familienpasses vorlegen.

Für die Bildungseinrichtungen in Wertheim gelten folgende Regelungen:

Gemeinschaftsschule Wertheim (Ganztagsschule): Die Anmeldung für die Aufnahme in Klasse 5 ist bis Donnerstag, 10. März, möglich. Die erforderlichen Unterlagen können auf dem Postweg, per E-Mail oder nach telefonischer Rücksprache persönlich in der Schule abgegeben werden. Die Schulleitung steht nach Terminvereinbarung für Beratungsgespräche unter Telefon 09342/918660 zur Verfügung.

Werkrealschule Urphar-Lindelbach: Die Anmeldung für die Aufnahme in die fünfte Klasse erfolgt an folgenden Terminen im Sekretariat der Schule, Mittlere Dorfstraße 2: Montag, 7. März, von 8 bis 14 Uhr, Dienstag, 8. März, von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch, 9. März, von 11 bis 15 Uhr und Donnerstag, 10. März, von 8 bis 18 Uhr. Sollten Eltern die Anmeldetermine nicht wahrnehmen können, ist eine individuelle Terminvereinbarung unter Telefon 09342/6068 oder unter der Handynummer 0157/31621457, möglich. Auch die Terminvereinbarung zur Schulführung erfolgt über diese Nummer. Es gelten die aktuell gültigen Hygienevorschriften.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium: Für die Aufnahme in Klasse 5 des Gymnasiums ist die Anmeldung per Post, Einwurf in den Hauspostkasten oder auf elektronischem Weg von Montag, 7. März, bis Donnerstag, 10. März, möglich.

Die Anmeldeunterlagen im Original (Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung) müssen bis Donnerstag, 10. März, um 17 Uhr eingehen. Zu den bereits genannten Unterlagen sind zusätzlich die freiwillige Selbstauskunft, die Information zum Datenschutz, die Einwilligung für Foto und Film und die Einwilligung für E-Mail und Telefon vorzulegen. Zur Anmeldung für die Musikklasse ist ein weiteres Formular, das auf der Homepage des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums heruntergeladen werden kann, einzureichen.

Für Fragen steht die Schule unter Telefon 09342/95560 zur Verfügung. Es ist auch möglich, einen Einzeltermin in Präsenz zur Anmeldung vor Ort zu vereinbaren.

Comenius Realschule: Die Anmeldung an der Comenius Realschule erfolgt von Dienstag, 8. März, 8 Uhr, bis Donnerstag, 10. März, 13 Uhr, ausschließlich online. Die dafür erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage der Schule zu finden. Eltern müssen alle benötigten Unterlagen für die Anmeldung an die E-Mail-Adresse schulanmeldung@comeniusrealschule.de schicken.

Edward-Uihlein-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (SBBZ): Anmeldungen an der Edward-Uihlein-Schule sind nach Terminabsprache unter Telefon 09342/6887 während der Öffnungszeiten des Sekretariats möglich: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 10.45 Uhr und Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr. Weitere Informationen sowie Formulare und Downloads gibt es auf der Homepage der jeweiligen Schule.