Wertheim: Verfahren um Honorar für Anwalt eingestellt

Wertheim. Ein mit einem Verkaufswagen selbstständiger Unternehmer ließ sich in einer Führerschein-Angelegenheit von einem Wertheimer Rechtsanwalt beim Landratsamt Main-Tauber vertreten. Es ging um die Fahrerlaubnis BE für Gespanne mit einer Gesamtmasse von mehr als 4900 Kilogramm. Mit dem beim Landratsamt erreichten Ergebnis war der Unternehmer nach eigenen Angaben zufrieden. Allerdings hatte er laut Aussage vor Gericht finanzielle Schwierigkeiten, und so blieb er das Anwaltshonorar in Höhe von 847 Euro schuldig.

Der Anwalt zeigte seinen früheren Mandanten wegen Betrugs an, denn bei Auftragserteilung habe dieser seine mangelnde Zahlungsfähigkeit gekannt, sie aber verschwiegen.

Die Prüfung durch die Staatsanwaltschaft bestätigte den Vorwurf (Zahlungsrückstände, Vollstreckungsmaßnahmen). Sie beantragte einen Strafbefehl über 1800 Euro. Die Richterin beim Amtsgericht Wertheim unterzeichnete den Strafbefehl. Der Beschuldigte legte Einspruch ein und bezahlte den Anwalt. In der Verhandlung legte dieser ein „gutes Wort“ ein, und Staatsanwaltschaft und Gericht waren bereit, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen. goe