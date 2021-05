„Digitalisierung“ ist einer der Megatrends, der alle gesellschaftlichen Bereiche in zunehmendem Umfang betrifft. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie sind somit auch viele Vereine vor diese Herausforderung gestellt. Dass darin jedoch auch viele Chancen stecken können, zeigte der Aichacher Vereinsberater Michael Blatz bei einem Online-Seminar „Digitale Kompetenzen in Vereinen“ auf, an dem rund

...