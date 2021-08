Wertheim: Über eine Stunde ohne Strom

Wertheim. Zu einem längeren Stromausfall kam es am Montagabend in mehreren Ortschaften des Wertheimer Ostens und Südens.

Nach Angaben einer Sprecherin der Netze-BW fiel um 19:17 Uhr ein Baum in eine Freileitung zwischen Dietenhan und Kembach. Der dadurch ausgelöste Kurzschluss kappte die Stromversorgung auch für weitere Ortschaften: Urphar, Lindelbach, Bettingen, Dertingen, Höhefeld, Reicholzheim, Waldenhausen und Bronnbach.

Ein Störungstrupp aus Tauberbischofsheim habe den Baum entfernt und die Versorgung wieder in Gang gesetzt. Dies erfolgte demnach schrittweise. Nach etwas über einer halben Stunde hatten die Haushalte in Reicholzheim, Waldenhausen, Bronnbach, Höhefeld und Teile von Bettingen wieder Strom. Der Rest folgte nach und nach, so dass nach etwas über einer Stunde alle wieder mit Strom versorgt waren. wei