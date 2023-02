Wertheim: Stellungnahme von Polizei und Innenministerium zu leeren Gebäuden

Reinhardshof. In der John-F.-Kennedy-Straße auf dem Reinhardshof steht das „Vier-Finger-Gebäude“ seit vielen Jahren leer. Einen Hausteil mit Nummer 22 hatte das Land für die damals ansässige Polizeiakademie erworben und inzwischen alle anderen Gebäudeteile angemietet (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montagnachmittag erreichte die Redaktion der FN nun die Stellungnahme der Polizeihochschule zur Zukunft des leerstehenden und maroden Gebäudekomplexes.

Nach Absprache mit dem Innenministerium (zuständig für die innere Sicherheit und damit auch für alle Belange der Polizei) schrieb Nico Knobloch vom Präsidialstab der Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg: „Der Standort Wertheim ist aktuell und auch für die Zukunft eine tragende Säule für die Polizeiausbildung in Baden-Württemberg. Im Zuge der Einstellungsoffensive haben wir den Standort wieder in Betrieb genommen und mit Untersuchungen begonnen, wie und in welcher Größenordnung der Bedarf am Standort weiter realisiert werden kann. Eine mögliche Nutzung der an das polizeiliche Areal angrenzenden Gebäude ist Bestandteil dieser Untersuchungen.“ Und weiter wurde mitgeteilt: „Die abschließende Bewertung zur Nutzung des Gebäudes 22 für die Polizeiausbildung kann erst erfolgen, nachdem die bereits genannten Bedarfsuntersuchungen abgeschlossen sind und absehbar ist, welche Sanierungsmaßnahmen notwendig sind.“ Wann mit einem Abschluss der Untersuchungen gerechnet wird, teilte Knobloch nicht mit, auch nicht, wer diese Untersuchungen durchführt.