Sonderriet erhält ein neues Feuerwehrgebäude. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag an den Gemeinderat stimmte der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen in seiner Sitzung am Montag zu. Die Kosten sind im Vergleich zu vorherigen Annahmen für eine Sanierung nahezu doppelt so hoch. In der Stadtverwaltung geht man von 1,9 Millionen Euro aus.

Wie mehrfach berichtet, entspricht das

...