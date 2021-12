Wertheim: Slogan „Stadt der Weltmarkführer” jetzt an allen Zufahrten

Wertheim. Im offiziellen Ortsschild darf Wertheim die Zusatzbezeichnung „Stadt der Weltmarktführer“ nicht führen. Aber im Standortmarketing kann und will die Stadtverwaltung die Marke weiterentwickeln. So sind laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen verschiedene Werbemittel entstanden. Jüngstes Medium sind demnach neue Begrüßungstafeln an allen vier Stadteingängen. Hingucker sei ein aus der Begrüßungstafel herausragendes Schild mit dem Schriftzug „Wertheim – Stadt der Weltmarktführer“. „Sein Design ist an ein Ortsschild angelehnt“, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Anfang Oktober hatte die Stadt Wertheim ihren Antrag auf die offizielle Zusatzbezeichnung zurückgezogen. Das Innenministerium hatte dazu geraten, weil man den Antrag als nicht genehmigungsfähig einschätzte. Gleichzeitig war die Stadt darin bestärkt worden, die Marke „Stadt der Weltmarktführer“ mit anderen Mitteln weiterzuentwickeln.

Mehr zum Thema Unter den Top 30 Wertheim auf Platz 24 von 600 Orten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel OB Herrera Torrez: „Ohne Sondergenehmigung nicht zulässig” Stadt Wertheim entfernt „The-Länd”-Schild Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Titel „Stadt der Weltmarktführer“ passé Mehr erfahren

„Die neuen Begrüßungstafeln sind ein vergleichsweise kostengünstiger und schnell umzusetzender Schritt in unseren Bemühungen rund um die Marke ‚Stadt der Weltmarktführer’“, wird Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim zitiert. „Wir setzen diese Werbung zur Fachkräftegewinnung und -bindung für unseren Wirtschaftsstandort ein“, erklärt er demnach weiter.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Stadt der Weltmarktführer“ Stuttgart lehnt Antrag aus Wertheim offenbar ab Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Wertheim will „Stadt der Weltmarktführer“ als Zusatztitel führen Mehr erfahren

Ergänzend zu Anzeigen und Werbeträger, die bereits für Messeauftritte entwickelt wurden, sind auch erste städtischen Dienstfahrzeuge mit Kennzeichenhaltern mit dem Slogan „Stadt der Weltmarktführer“ bestückt. Schon bald sollen rund 100 Dienstfahrzeuge der Stadt als Markenbotschafter unterwegs sein. Für Interessierte bietet die Stadtverwaltung die Kennzeichenhalter zum Preis von zehn Euro pro Fahrzeug (zwei Stück) an. Sie können an der Zentrale des Rathauses erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine eigene Internetseite www.wertheim.de/weltmarktfuehrer ist jetzt online. Die Informationsplattform stellt die elf Weltmarktführerunternehmen vor und informiert über aktuelle Marketingmaßnahmen. stv