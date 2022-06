Wertheim rätselt mit

Wertheim. Der SWR kommt für Dreharbeiten an Main und Tauber – diesmal für die beliebte Vorabendsendung „Stadt – Land – Quiz“. Am Mittwoch, 22. Juni, treten Wertheim als „die nördlichste Stadt Baden-Württembergs“ und Altenkirchen als „das nördliche Tor zum Westerwald“ in einem Fernduell gegeneinander an. Die Dreharbeiten in der Kernstadt dauern etwa von 11 bis 17 Uhr.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung heißt, spielt in jeder Folge der SWR-Produktion „Stadt – Land – Quiz“ eine Stadt aus Baden-Württemberg gegen eine thematisch passende Kommune aus Rheinland-Pfalz. Im Duell zwischen Wertheim und Altenkirchen dreht sich alles um das Thema „Norden“.

Als „Stadtexperten“ gehen Sibylle Haas aus dem Grafschaftsmuseum und der Stadtführer Rainer Dreikorn für Wertheim in den Ring. Sie bekommen eine Suchaufgabe und fünf Stunden Zeit, diese zu lösen. Dabei handelt es sich um ein Foto, auf dem es ein Detail der Stadt zu erkennen gilt. Nach Ablauf der Zeit müssen die Experten ihre Lösung anhand eines „Beweisbildes“ präsentieren und im anschließenden Finale, dem Quizduell, zehn Fragen zum Sendungsthema beantworten.

Auch die Bürgerinnen und Bürger der Main-Tauber-Stadt können bei der Straßenumfrage von Quizmoderator Jens Hübschen helfen, einen Vorsprung auf den Duellpartner Altenkirchen aufzubauen. Die Stadt, die sich mit Hilfe ihrer Einwohner und Experten die meisten Punkte erspielt, gewinnt das Fernduell.

Wer sich bis dahin schon mal „warmquizzen“ möchte, kann die vergangenen Folgen von „Stadt – Land – Quiz“ in der ARD-Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/sendung/stadt-land-quiz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xMjYwMjAwMg ansehen.