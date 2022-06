Wertheim: Neue Stadtführer erhalten ihre Urkunde

Wertheim. Die Tourismusgesellschaft Wertheim (TGW) benötigt immer wieder Nachwuchs bei den Gästeführern. „Schön, dass sich so viele gefunden haben“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein am Montagnachmittag bei der „Zeugnisübergabe“ für die neuen Stadtführer. Die Prüfung sei „keine einfache Sache“. Das bestätigte Martina König: „Ich habe lange nicht mehr so viel gelernt und hatte wirklich Bammel vor der Prüfung.“

TGW-Geschäftsführerin Christina Förster kündigte an, dass die Absolventen schon bald ihre ersten Einsätze machen würden. Die Nachfrage nach den Touren sei groß. Sie würdigte auch die Leistung der Referenten, die den Prüflingen das notwendige Wissen über die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten vermittelt haben.

Den Kurs haben absolviert: Severine Nachtmann, Christoph Löser, Verena Löser, Dorothea Meisinger, Hilmar Keller, Bernd Wolz und Martina König. Als „Lehrer“ fungierten Ullrich Herz, Brigitte Schweitzer, Christian Förster, Waltraud Lehwald, Volker Neumeier und Ursula Kohout. wei

