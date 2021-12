Wertheim muss weiter auf Impfstützpunkt warten

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Wie Landrat Christoph Schauder am Mittwoch bei der Sitzung des Kreistags sagte, soll die Impfstation am Medizinisches Versorgungszentrum (Bahnhofstraße 31) eingerichtet werden. Der genaue Eröffnungstermin stehe aber noch nicht fest, so Schauder. Es bestehe der feste Wille, dass der Startschuss noch vor Weihnachten fallen soll, ließ er wissen.

In Bad Mergentheim am Caritas Krankenhaus und an der Tauberbischofsheimer Praxis des Orthopäden Sebastian Kenner starten die Impfstationen hingegen schon am 6. Dezember.