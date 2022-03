Wertheim: „Licorice Pizza” im Roxy-Kino zu sehen

Wertheim. Ist das schon die Midlife-Crisis? Oder doch eher eine Form der Gelassenheit, die mit dem Älterwerden kommt? Als radikaler Regisseur gestörter Männlichkeit war Paul Thomas Anderson bislang bekannt. Sein neunter Spielfilm zeigt ihn nun in einem Maße entspannt, wie man es nicht gekannt und auch nicht erwartet hat. „Licorice Pizza“ ist am Dienstag, 15. März um 18 Uhr und am Mittwoch, 16. März, um 20.15 Uhr im rahmen der VHS-Filmreihe im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen.

Der 15-jährige Gary geht noch zur Schule, hat aber schon erste Erfahrungen beim Film gesammelt. Doch die Pubertät ist gnadenlos, Pickel und Pfunde machen weitere Auftritte vor der Kamera wenig wahrscheinlich. Doch man ist ja in Amerika, wo jeder seines Glückes Schmied ist. Das gilt auch für die Liebe. So scheut sich Gary nicht, mit Alana ins Gespräch zu kommen, die allerdings schon 25 ist. Dennoch entsteht zwischen dem ungleichen Duo schnell eine große Nähe.

Episodenhaft wird der Sommer 1973 beschrieben, als die Ölkrise das autosüchtige Los Angeles fast lahmlegte, die Traumfabrik das Publikum faszinierte und ein Sittenbild geprägt von Gewalt, Rassismus, Sexismus und Vorbehalten unter der so schönen Oberfläche verbarg. Wie es abschließend in der Ankündigung des UPI Film Filmverleihs heißt, ist „Licorice Pizza“ vor allem das, was Andersons Freund und Kollege Quentin Tarantino einen Hang-Out-Film genannt hat: Nämlich ein Film, mit dem man so gerne Zeit verbringt, wie mit guten Freunden.

