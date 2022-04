Nach zweijähriger Corona-Pause wird eine Tradition wieder aufgenommen: Am Wochenende vor dem Fest findet der Wertheimer Ostermarkt statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet am 9. und 10. April jeweils von 11 bis 18 Uhr viel Bewährtes und manch Neues in der Stadt. Das kündigten Innenstadtmanager Christian Schlager und der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Bernd Maack, bei der

...