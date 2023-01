Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgerinitiative - Bisher ist im Landkreis nur Wertheim Mitglied der Bürgerinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Tauberbischofsheim stimmt am 25. Januar ab Wertheim ist seit kurzem Mitglied in der Initiative "Lebenswerte Städte" - Tauberbischofsheim will noch abstimmen

„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ ist eine interkommunale Initiative, der sich inzwischen über 400 Städte und Gemeinden angeschlossen haben. Wertheim gehört als einzige Kommune im Kreis dazu.