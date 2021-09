Wertheim: Hospitalstraße bis 6. Oktober nicht befahrbar

Wertheim. Wegen Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Wertheim muss die Hospitalstraße aus Richtung Hans-Bardon-Straße bergwärts auf einer Länge von ungefähr 40 Metern voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 15. September, und dauert voraussichtlich bis 6. Oktober an.

Keine Einbahnstraßenregelung

Damit Anwohner und Anlieger trotzdem in die Hospitalstraße einfahren können, wird für die Dauer der Maßnahme die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Weil damit verbunden auch Begegnungsverkehr in der sonst schmalen Hospitalstraße stattfindet, müssen die Parkplätze mit Parkscheibe für diesen Zeitraum gesperrt werden. Besuchern des Ärztehauses in der Hospitalstraße wird empfohlen, das „Parkhaus Engelsberg“ in der Bismarckstraße nutzen.

Der Durchgang für Fußgänger bleibt jederzeit möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde hin.

