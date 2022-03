Wertheim: Geldausgabegeräte sind zur Zeit nicht nutzbar

Wertheim. „Das verstehe ich nicht“, wieder steht eine Frau vor der verschlossenen Tür zum Vorraum der Sparkasse. Genauer gesagt steht sie am früheren Standort des Geldinstituts, in der Altstadt nahe des Grafschaftsmuseums. „Ich wollte doch nur Geld aus dem Automaten holen. Wo muss ich denn nun hin?“ Die Frau schaut sich fragend um. Dann entdeckt sie die Mitteilung in der Tür, auf der die neue Adresse der Filiale steht.

Die Sparkasse in der Rathausgasse ist seit 4. März geschlossen. Die Filiale hat in der Bahnhofstraße einen neuen Standort.

So ein Umzug bringt scheinbar manchmal Verwirrung mit sich. Denn so wie der Frau erging es inzwischen mehreren Passanten, die fest davon ausgingen, dass der Raum mit den Automaten trotz Umzug geöffnet bleibt. Die Automaten wurden jedoch abgebaut. Seit 7. März ist auch dieser Raum nicht mehr zugänglich.

Wie der Pressesprecher der Sparkasse Tauberfranken, Thomas Landwehr, auf Nachfrage mitteilte, habe man die Kunden auf verschiedenen Wegen über die Schließung, auch des Automatenbereichs, informiert. „Das Gebäude wird am 31. März an die Steg Wertheim übergeben. Danach erfolgt ein Umbau durch den neuen Eigentümer. Während der Bauzeit kann aus Sicherheitsgründen kein Geldautomat betrieben werden. Nach dem Umbau wird wieder ein Geldautomat installiert, jedoch Richtung Wenzelplatz, da die Eingangssituation neu gestaltet wird“, erklärte Landwehr.

Die Wiedereröffnung des Automatenraums sei abhängig von der Umbaumaßnahme. Einen Termin könne man hierzu derzeit noch nicht nennen, so der Pressesprecher.