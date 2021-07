Französische Genüsse und Lebensart können Besucher und Einheimische bis Sonntag auf dem französischen Markt in Wertheim erleben.

Wertheim. An den Marktständen am Mainplatz gibt es aktuell vieles, was das Herz von Freunden Frankreichs erfreut. Bürgermeister Wolfgang Stein sprach bei der Eröffnung des Markts am Dienstag von einem kleineren, aber feinen Sortiment. Innenstadtmanager

...