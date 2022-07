Wertheim. Konsumungebundene Sitzgelegenheiten in der Wertheimer Altstadt waren bisher sehr knapp. Seit längerer Zeit hat sich deshalb der Stadtmarketing-Verein des Problems angenommen. Am Mittwoch nun konnten dank einiger Sponsoren die ersten sechs Bänke an verschiedenen Orten rund um den Marktplatz aufgestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1