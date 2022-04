Wertheim erhält Förderung für historische Gebäude

Wertheim. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen fördert die Gesamtinstandsetzung der historischen Gebäude in der Mühlenstraße 17a und 19 in Wertheim mit insgesamt 106 480 Euro aus dem Denkmalförderprogramm des Landes. „Dank des Engagements von privaten, kirchlichen und öffentlichen Denkmaleigentümern können unsere kulturellen Wurzeln bewahrt werden“, so Ministerin Nicole Razavi.

Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung überreichte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Nicole Razavi MdL, Harald Uwe Brode stellvertretend für die Interessengemeinschaft „Winzerhaus“ virtuell zwei symbolische Schecks mit einer Gesamtsumme von 106 480 Euro für die beiden historischen Gebäude in der Mühlenstraße in Wertheim.

„Kulturdenkmale wie die ehemaligen Weingärtnerhäuser in Wertheim sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit. Sie sind es, die unser Land prägen und damit Identität stiften“, erklärte Ministerin Razavi. „Der Schutz der Kulturdenkmale ist Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Herkunft und unserer Geschichte. Umso mehr freue ich mich, wenn engagierte Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer ihr Kulturdenkmal aktiv in die Zukunft führen wollen und danke ihnen ganz herzlich für ihren Einsatz.“

Prägender Bestandteil

Die ehemaligen Weingärtnerhäuser befinden sich in der denkmalgeschützten Gesamtanlage Wertheim. Mit ihrem Kellergeschoss und ihrer teilweise barocken, insgesamt historisch überlieferten äußeren Gestalt sind die beiden ehemaligen Weingärtnerhäuser ein prägender Bestandteil der geschlossenen Gebäudereihe der Mühlenstraße in der südlich vor den Mauern gelegenen Neustadt.

Beide Gebäude sollen mit minimalen Eingriffen instandgesetzt werden. Im Gebäude Nr. 17a sollen drei Wohneinheiten realisiert werden und die Nr. 19 soll als Einfamilienhaus dienen. Harald Uwe Brode bedankte sich für die Förderung im Namen der Interessensgemeinschaft „Winzerhaus“: „Historische Gebäude denkmalgerecht zu sanieren, ist für uns gelebte Nachhaltigkeit und Klimaschutz in einem“, sagte er. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Gruppe sich für dieses Projekt geformt hat und wir so tolle Unterstützung von Land und Stadt erhalten.“ Der Oberbürgermeister von Wertheim, Markus Herrera Torrez, war bei der Scheckübergabe zugeschaltet.

Die Mittel sind Teil der ersten Tranche des Denkmalförderprogramm des Landes 2022, mit der rund 5,3 Millionen Euro für 68 Maßnahmen im Land zur Verfügung gestellt wurden. In dieser ersten Tranche entfallen rund 39,7 Prozent der Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümer, 38,2 Prozent auf Vorhaben von Kirchen und 22,1 Prozent auf Vorhaben von Kommunen.

Als eines von nur wenigen Bundesländern unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel können private Antragsteller für Maßnahmen an ihren Kultur-denkmalen eine Förderung von 50 Prozent bei spezifisch denkmalbezogenen Aufwendungen erhalten, Kirchen und Kommunen 33 Prozent.