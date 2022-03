Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Winterdienst - Bauhofmitarbeiter mussten seit November nur 13 Streugänge in Wertheim und den Ortschaften absolvieren / In Zukunft auch Hilfe für Flüchtlinge Wertheim: Die Streusalzlager sind noch voll

Es war ein milder Winter. Das bestätigt auch ein Blick von Jürgen May, Leiter des Wertheimer Baubetriebshofs, in das Dienstbuch. Und die Mitarbeiter stehen bereits für die nächsten Aufgaben in den Startlöchern: Hilfe für ukrainische Flüchtlinge.