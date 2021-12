Wertheim-Card für Klinikmitarbeiter

Wertheim. Die Mitarbeitenden der Rotkreuzklinik Wertheim dürfen sich zu Weihnachten über je zwei Wertheim-Card-Gutscheine freuen – insbesondere dank einer großzügigen Spende der Volksbank Main-Tauber, teilt die Klinik in einer Presseerklärung mit. Jede und jeder des Klinik-Teams erhält in diesen Tagen zwei Gutscheine im Wert von zehn Euro, die in Geschäften des lokalen Einzelhandels in Wertheim eingelöst werden können. Die Karten hat Krankenhausdirektorin Cornelia Krause kurz vor dem Fest in die Post gegeben.

Sie berichtet: „Ich habe einen sehr überraschenden Anruf von der Volksbank Main-Tauber erhalten, die unsere Belegschaft mit 5000 Euro zu Weihnachten beschenken wollten. Das hat mich persönlich wirklich gefreut – vor allem, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so auch von anderer Stelle für ihre hervorragende Arbeit wertgeschätzt werden.“ Die großzügige Spende haben demnach die Klinikleitung und Geschäftsführung des Krankenhauses spontan aufgestockt, um die Spende in die Wertheim-Card-Gutscheine umzuwandeln.