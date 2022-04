Energieversorgung - Energiewende vor Ort und Versorgungssicherheit Themen beim ersten Bürgerforum des CDU-Stadtverbands Wertheim Wertheim: Bürgern durch Energiewirrwarr helfen

Ein öffentliches Energieforum lockte am Donnerstagabend etwa 30 Menschen beinahe zweieinhalb Stunden lang in die Main-Tauber-Halle in Wertheim. Im Mittelpunkt standen die Beiträge dreier Referenten zu Fragen der Energieversorgung.