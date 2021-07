Wertheim: Ausschuss stimmt Mietvertrag für Reinhardshof zu

Die Stadt Wertheim wird die Schule auf dem Reinhardshof ab Juni 2023 für etwas mehr als zwei Jahre an den Landkreis vermieten. Dieser möchte in dieser Zeit dort Klassen des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) unterbringen, weil der BSZ-Gebäudekomplex in Bestenheid saniert wird. Der Landkreis mietet den Schulbau inklusive des Außengeländes und des Sportplatzes. Die Nutzung durch das BSZ ist Teil

...