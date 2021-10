Wertheim als Kalendermotiv

Wertheim. Was macht ein Lokführer aus dem Erzgebirge in seiner Freizeit? Er malt Eisenbahnzüge nach alten Vorlagen. Peter König gelingt dies sehr realistisch. Wie etwa auf dem Bild (unten) „Wertheim in den 30er-Jahren“. Der Zug fährt mit einer badischen Tenderlokomotive durch das Taubertal in Richtung Lauda, das Gleis vorne (durch die Schranke verdeckt) führt nach Lohr“.

Dieses Bild ist eines von zwölf Gemälden, die König anhand von Vorlagen aus ganz Deutschland, in einem Wandkalender für das Jahr 2022 zusammengefasst hat. Der Kalender ist im Rockstuhl-Verlag im thüringischen Bad Langensalza erschienen.