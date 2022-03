Bettingen: 6830 Euro kommen bei Benefiz-Veranstaltung zusammen

Bettingen. Es ist Freitag am späten Nachmittag. Schon von weitem sieht man den Besucherstrom, der sich im Industriegebiet Bettingen Richtung Firmengelände „Main Lieblingsplatz“ bewegt. Die Stimmung unter den hunderten Besuchern ist gelöst, als die Musik anfängt. Viele stehen in losen Gruppen auf dem Platz, einige haben den kleinen Hügel als Sitzfläche auserkoren, das ältere Semester hat es sich auf Stühlen und Bänken bequem gemacht.

„Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten“ – nicht ohne Grund starten die Musikkapelle Dertingen und der gemischte Chor „Vocalis“ ausgerechnet mit diesem Volkslied aus dem Jahr 1780. In der Version von Hoffmann von Fallersleben wurde das Lied immer wieder Hymne von Freiheitsbewegungen.

„Jede Art von Musik berührt Menschen. Wir hoffen, dass wir euch heute Abend mit unserer Musik berühren und mit dem Konzert sensibilisieren können“, sagt Vorstand Joachim Hettinger. Kapelle und Chor sind dem Aufruf des Landesmusikverbands gefolgt, an diesem Tag anlässlich des Kriegs aller Orten mit Benefizkonzerten auf das Leid Ukrainer aufmerksam zu machen.

Für die Kapelle lag die Zusammenarbeit mit Firmeninhaber Michael Englert und seiner Tochter Laura sofort nahe. Englerts engagieren sich seit Wochen dafür, das Leid der Geflüchteten und der in der Ukraine verbleibenden Menschen zu mindern. Durch ihre Hilfe unterstützen sie den Faulbacher Klaus-Peter Albert, der immer wieder Transporte an die polnische Grenze organisiert, und sich vor Ort unermüdlich um Geflüchtete und die Übergabe der Hilfsgüter kümmert (wir berichteten).

„Kappi“, wie Albert liebevoll von allen Bekannten genannt wird, ist an diesem Spätnachmittag ein begehrter Gesprächspartner. Weil alle der Anwesenden wissen wollen, was die drei Helfer erlebt haben, werden die dramaturgischen Pausen zwischen den Musikstücken für deren Erlebnisberichte genutzt. Aus ihnen geht eindeutig hervor, wie sehr die drei mit Herzen dabei sind. Als „Kappi“ von der Reaktion einer Geflüchteten erzählt, nachdem er ihr eine gespendete Jacke schenkte, weil sie vor Kälte fror – ist es auf dem Hof der Firma sehr still. „Ich hatte eben Gänsehaut“, sagt eine Frau zu ihrer Banknachbarin. Die nickt nur, ist scheinbar auch ergriffen. Selbst Klaus-Peter Albert geht es nah, wenn er in seinen noch recht frischen Erinnerungen kramt. Immer wieder muss er schlucken und kleine Pausen machen. Am Ende der packenden Berichte brandet Beifall auf.

„Die Konzerte heute sind genau, das, was wir als Signal brauchen“, sagt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Die Dertinger Kapelle fängt wieder an zu spielen. Als die typisch böhmische Volksmusik erklingt, wippen viele mit ihren Füßen, klatschen und singen mit. Währenddessen klimpert es ganz ordentlich am Getränkestand. In einer großen Schnapsblase, natürlich in gelb-blauer Farbe, werden Spenden gesammelt. Neben dem Erlös aus dem Verkauf der Getränke und Speisen steuert die Volksbank Main-Tauber, vertreten durch den Regionalverantwortlichen Matthias Horn, 500 Euro bei. Am Ende kommen insgesamt 6830 Euro zusammen, die Englerts und „Kappi“ für den Kauf von Kleidung, Hygieneartikeln, Taschenlampen oder Gaskochern verwenden werden.

