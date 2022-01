Wertheim: 56 Schulkinder derzeit in Quarantäne

Untersagter Mosbacher „Montagsspaziergang” Corona-Proteste in Mosbach: Rund 100 Platzverweise erteilt

Jede „behördlich nicht bestätigte Versammlung im Rahmen der sogenannten Montagsspaziergänge“ war am Montag in Mosbach untersagt. Das galt speziell für den Protest der Corona-Regelgegner, der ab 18 Uhr erwartet wurde. Der Abend in der Mosbacher Altstadt blieb dann auch zunächst ruhig. Mit mehreren Einsatzkräften riegelte die Polizei den Marktplatz ab. Möglicherweise wichen die Aktivisten zunächst auf andere Orte aus. {element} Nach 21 Uhr – solange galt das ausdrückliche Verbot für den Montag – kündigten Personen jedoch in Telegram an, Mosbach „fluten“ zu wollen. So zogen nach Polizeiangaben dann doch mehrere hundert Personen zu später Stunde durch die Innenstadt. Sie wurden von der zuständigen Behörde der Stadt und der Polizei aufgefordert, die Fußgängerzone umgehend zu verlassen. Personalien wurden erhoben, rund 100 Platzverweise erteilt und durchgesetzt. Gegen 22.45 Uhr, so teilt ein Sprecher der Stadt mit, herrschte dann wieder Ruhe und der Einsatz wurde beendet. {furtherread} Allgemeinverfügung erlassen Hintergrund des städtischen Verbots ist, dass es am Rande der „Spaziergänge“ in der vergangenen Woche Auseinandersetzungen gab und Abstände nicht eingehalten wurden. Danach hatte Oberbürgermeister Michael Jann erklärt, das dürfe sich nicht wiederholen. Eine Allgemeinverfügung wurde erlassen, die nicht nur speziell für den vergangenen Montag, sondern grundsätzlich für alle „nicht angezeigten und nicht behördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzveranstaltungen“ gilt – auf der gesamten Gemarkung Mosbachs und unabhängig vom Wochentag. Das Recht zum Protestieren werde dadurch nicht geschmälert, erläuterte Oberbürgermeister Michael Jann am Dienstag. Jeder könne eine Versammlung durchführen, habe aber die Pflicht, sie anzumelden. Die Regelung gilt, wenn sie nicht zuvor aufgehoben wird, noch bis zum bis 31. Januar. Rechtlicher Widerspruch dagegen wurde bisher nicht eingelegt, teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

