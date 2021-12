Wertheim: 40-Jährige mit 1,6 Promille im Auto unterwegs

Wertheim. Mit knapp 1,6 Promille war eine 40-Jährige am Dienstagabend in Wertheim unterwegs. Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Frau mit ihrem Opel Crossland. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser 1,6 Promille anzeigte, war die Fahrt für die Frau beendet und sie musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr im verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1