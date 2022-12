Werner Fuchs übergibt Historischem Verein Wertheim seine Medaillen-Sammlung

Wertheim. Medaillen erzählen Geschichten über besondere Ehrungen, Alltägliches, Feiern, Jubiläen und Macht. Werner Fuchs vom Arbeitskreis Numismatik im Historischen Verein Wertheim hat privat 700 von ihnen gesammelt. Ein Teil davon war seit dem 18. Dezember 2020 als Leihgabe im Grafschaftsmusem ausgestellt. Im Sommer nun erfolgte die offizielle Schenkung der gesamten Sammlung durch Fuchs an den Historischen Verein. Am Montag übergab Fuchs seine Medaillen an den Vereinsvorsitzenden Dr. Frank Kleinehagenbrock und an Museumsleiterin Stefanie Arz zur Aufbewahrung und Ausstellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Medaillen hatte Fuchs in rund 50 Jahren gesammelt. Wie Arz sagte, sei die Übergabe ein schöner Höhepunkt zum Ende des Jubiläumsjahrs „50 Jahre Arbeitskreis Numismatik“. Fuchs verwies auf das Buch von Wiebel, in dem schon 1880 die Wertheimer Medaillen beschrieben wurden. Er selbst habe in den 1970ern mit dem Sammeln angefangen: „Ich sammelte früher Münzen. Diese wurden aber so teuer, dass ich sie mir nicht mehr leisten konnte.“ So wechselte er auf die preisgünstigeren Medaillen und „eröffnete“ so ein Spezialgebiet im Arbeitskreis.

Die erste Medaille, die er erworben habe, so Fuchs, war eine silberne Wohltätigkeitsmedaille der Hypobank. Herausgegeben wurde sie zur Eröffnung der Bank in der Maingasse (heute Schreibwarenladen). Sozialer Zweck war der Bau des Wertheimer Altenheims (heute Wohnstift). Die Maschine zum Prägen sei damals vor der Bank gestanden. erzählte der Sammler. Oft habe er von Privatleuten Medaillen erworben, was nicht immer einfach gewesen sei. Auch von Vereinen habe er welche bekommen, die diese etwa zu Jubiläen herausgaben. Ausführlich ging Fuchs bei der Übergabe auf besondere Stücke seiner Sammlung ein.

Mehr zum Thema Pfarrkirche Peter und Paul Zuhörer genossen „Musikalische Adventsmomente“ Mehr erfahren Erneuerbare Energien Sonderriet muss mit Windrädern in der Nähe rechnen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aktion 100 Weihnachtswünsche in kurzer Zeit vom „Baum gepflückt“ Mehr erfahren

Frank Kleinehagenbrock betonte: „Medaillen sind ein Spiegel der Geschichte von Stadt und Ortschaften, da sie immer zu besonderen Anlässen geprägt wurden.“ Sie seien materialisierte Erinnerungskultur. So biete die Sammlung einen guten Überblick über solche Ereignisse. Zu den ältesten Stücken der Fuchs-Sammlung zählen eine Medaille aus Wertheims Partnerstadt Salon-de-Provence von 1920 sowie eine Medaille von 1882 zum 15-jährigen Bestehen der Feuerwehr Wertheim.

Kleinehagenbrock berichtete, früher hätten Adlige die Medaillen prägen lassen, dann auch Bürgerliche. Fuchs verwies auf die letzte Medaille, die eine Wertheimer Ortschaft zu einem Jubiläum prägen ließ. Sie wurde 2018 zur 800-Jahr-Feier von Nassig herausgegeben. „Es gab sie in 999er und 750er Gold, in Silber und in Zinn“, so Fuchs. Weiter verwies er auf Medaillen des Schlosses Haid in Tschechien, das bis 1945 im Besitz der Grafenfamilie Wertheim-Löwenstein war. Wie Klaus Schulze, Mitgründer des Arbeitskreises, ergänzte, gehörten einst 30 Ortschaften in der weiteren Umgebung des Schlosses zur Grafschaft Wertheim.

Alle an der Übergabe Beteiligten waren sich einig, in den Medaillen spiegle sich auch die Geschichte von Grafschaft und Fürstenhaus wider.

Schulze war von der Sammlung begeistert. Selbst Leute, die in diesem Bereich erfahren sind, staunten darüber, was es in Wertheim zu sehen gebe. Zur Sammlung gehören neben Medaillen auch einige Prägestempel, Hundemarken, Plomben von Banken und dem Zoll- sowie dem Eichamt Wertheim.

Fuchs hat auch viele Medaillen aus Wertheims Partnerstädten zusammengetragen. Er verwies etwa auf die der Luftfahrtschule in Salon-de-Provence. Zudem übergab er Ehrenmedaillen dieser französischen Stadt. Das Besondere daran sei der am Rand eingeprägte Name der damit ausgezeichneten Person. Fuchs wünschte sich, dass diese Medaillen aus den Partnerstädten künftig in einer eigenen Hochvitrine präsentiert werden.

Zu seinen persönlichen Höhepunkten der Sammlung gehören Medaillen vom Königshaus Portugal, die dessen Geschichte widerspiegeln. „Sie sind die Schönsten, die ich habe.“ 2004 hatte Fuchs in einem Buch alle Teile seiner Sammlung ausführlich dargestellt und beschrieben. Das Werk ist im Grafschaftsmuseum erhältlich.

Einig waren sich alle, dass es zu jedem Teil der Sammlung mehrere Geschichten zu erzählen gebe. Stefanie Arz erklärte, man bespreche noch, wie die weiteren Stücke der Sammlung gezeigt werden sollen.

Abschließend verwies Frank Kleinehagenbrock darauf, dass der Arbeitskreis Numismatik ein gutes Bindeglied zwischen Historischem Verein und Grafschaftsmuseum sei, da hier eine enge personelle Zusammenarbeit stattfinde. bdg