Reinhardshof. Von einem Rohbau auf dem Wertheimer Reinhardshof entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Freitag Werkzeuge im Wert von rund 10 000 Euro. Der oder die Täter drangen zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag in einen Raum auf einer Baustelle in der Willy-Brandt-Straße ein und stahlen die darin eingeschlossenen Werkzeuge.

