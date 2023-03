Werkrealschule Urphar/Lindelbach: Schüler lernten Unternehmen kennen

Urphar/Lindelbach. Zum zweiten Mal fand nun eine Firmenmesse in der Werkrealschule Urphar/Lindelbach statt. Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und neunten Klassen, deren Eltern sowie Lehrkräfte hatten die Möglichkeit, elf Kooperationsunternehmen kennenzulernen.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, beteiligten sich folgende Firmen an der Veranstaltung: Diehm Bau (Bettingen), Englert Fensterbau (Sachsenhausen), Englert (Bettingen), Jewa Metallverarbeitung ( Kreuzwertheim), König & Meyer ( Wertheim), Mannl Stahl- und Metallbau (Kreuzwertheim), Pflegedienst Diehm (Dertingen), Pink Vakuumtechnik (Wertheim), Saint-Gobian Perfomance Plastics L+S (Bettingen), Schreinerei Kraft (Bettingen) und Weku (Bettingen).

Diese Unternehmen unterstützen die Schülerinnen und Schüler während der fünfjährigen Schulzeit auf ihrem Weg in die Berufswelt. Dies ist ein Schwerpunkt an dieser Schule, betonen die Verantwortlichen. Dazu werden in jeder Jahrgangsstufe Praktika absolviert, bei denen die Jugendlichen Einblicke in die Berufswelt erhalten. Außerdem finden weitere Aktionen in Kooperation dieser Firmen statt, wie etwa Betriebsbesichtigungen oder Veranstaltungen in der Schule.

Bei der Messe hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, direkt mit Firmenvertretern in Kontakt zu kommen. So entstand ein Austausch beispielsweise über Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten. Einige Firmen boten kleine Mitmach-Aktionen an, die von den Schülern gerne ausprobiert wurden.

Erstmalig konnten bei der Veranstaltung vor Ort mit F. Fleuchaus, von der Agentur für Arbeit Beratungsgespräche über Schul- und Berufslaufbahnen geführt werden. Die Expertin kommt regelmäßig in die Schule und veranstaltet dort verschiedene Unterrichtseinheiten. Zudem führt sie Gespräche mit Eltern der Acht- und Neuntklässler.