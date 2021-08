Werbach: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Steinbruch in Haft

Werbach. Nach einem Einbruch auf dem Gelände des Werbacher Steinbruchs am Wochenende konnten Beamte des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Montag zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die Täter hatten die Türen zum Wiegehäusschen des Steinbruchs und zu einem Gebäudekomplex, in dem unter anderem Büro- und Lagerräume untergebracht sind, aufgebrochen. Aus den Räumen entwendeten die Diebe Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt vom Gelände.

Am Montagmittag unterzog eine Streife der Autobahnpolizei Butzbach im Bereich des hessischen Reiskirchen einen Kleinwagen einer Kontrolle. Dabei entdeckten die Beamten Diebesgut, das nur kurz zuvor in Werbach gestohlen worden war. Die beiden tatverdächtigen Fahrzeuginsassen, ein 21-Jähriger und ein 37 Jahre alter Mann, wurden festgenommen und am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. pol