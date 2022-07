Wenn Zickenkrieg tödlich endet

Wertheim. Eigentlich sind sie Freundinnen und treffen sich jeden Freitag. Doch die Fassade bröckelt. Denn jedes der Teenager-Mädchen hat etwas zu verbergen – und dann kämpfen noch alle um die Gunst von Kasper. Am Ende gibt es ein Todesopfer. So der Plot des 40-minütigen Theaterstücks „Diamond Lucy“ von Claudia Widmann, das die Mittel- und Oberstufen-Theater-AG des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums unter Leitung von Anne Hennicke und Ulf Hannig am Donnerstag und Freitag auf die Bühne brachte.

Man merkte den jungen Schauspielerinnen und ihrem männlichen Mitstreiter die Spiellust an. Es gelang den Jugendlichen, sich in die Figuren hineinzuversetzen, deren Verhalten ihnen vielleicht zum Teil nicht unbekannt ist. Gleich zu Beginn nehmen die fünf Darstellerinnen den ganzen Raum der Aula ein, indem sie zu entsprechenden Lichteffekten tanzen. Dann beginnt die Handlung im Party-Raum von Solveig (Sonja Emmert), einem Mädchen, das vom Vater materiell verwöhnt und emotional vernachlässigt wird. Jede ihrer Freundinnen scheint hip und hat doch ganz eigene Sorgen: Klaras (Aufführung am Donnerstag: Verena Löser/am Freitag: Angelina Schewotschenko) wichtigste Quelle ist das Internet, in dem sie fortwährend surft. Nebenher achtet sie peinlich genau auf ihre Ernährung – die Magersucht ist mehr als angedeutet. Die schlaue Emma (Melina Christ) will unbedingt ein begehrtes Praktikum ergattern und wirkt recht überheblich mit ihrer Besserwisserei. Leni (Leonie Steitz/Theresa Michel) ist eine Sportskanone, will aber dem Leistungsdruck ihrer Eltern entgehen und schmeißt an diesem Abend ihren Ernährungsplan mit Chips und Alkohol über den Haufen.

Eigentlich gehört noch Lucy (Joela Gramer/Milena Sauer) zur Clique. Doch sie fehlt beziehungsweise taucht im zweiten Teil der Aufführung als eine Art Geist auf, der die Lügen der Freundinnen zu enttarnen versucht. Ebenso wie der Kommissar (Simon Hartmann/Joey Lee Moore III), der in einer Szene vor dem Vorhang versucht, etwas aus den Mädchen herauszubekommen. Denn im Streit um die Gunst des Mitschülers Kasper ist den jungen Damen jedes Mittel recht.

Das Schicksal Lucys bleibt letztlich im Dunkeln, auch wenn man am Ende erfährt, dass eine Mädchenleiche gefunden wurde. Die unbeantwortete Frage, wer der geheime Anrufer von Solveig ist, lässt dem Zuschauer Raum für Spekulationen.

Das Ganze spielt in einer von der Theatergruppe liebevoll-kitschig überzeichneten Kulisse eines Partyzimmers. Auch die Figuren sind treffend karikiert, was die Gymnasiastinnen genüsslich ausspielen. Man schwankt zwischen „Ja, so ist es bei den Teenagern“ und „Zum Glück ist es so schlimm in der Realität nicht.“

Zur richtigen Stimmung trug bei den Aufführungen auch die Licht- und Ton-Technik von Julius Münkel, Tobias Klein, Benno Kern und Ben Oetzel bei.

Das Stück markiert den Neuanfang des Theaterlebens am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nach zweijähriger Pandemiepause. „Wir haben die Gruppe ganz neu aufgebaut“, berichtet Ulf Hannig.

Deshalb spielten dieses Jahr auch nur Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10. So habe man Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch in den kommenden Jahren weiter zur Verfügung stehen werden. Und dass von diesen in künftigen Aufführungen Großes zu erwarten ist, das lässt sich nach diesem gekonnten Neustart auf jeden Fall vermuten. nad