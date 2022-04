Wenn Kunst neue Wege geht

Wertheim. Aus einem intensiven Gespräch über den Impressionismus mit einem Galeristen entstand innerhalb von 30 Jahren die Sammlung des Wertheimer Industriellen und Kunstsammlers Wolfgang Schuller, die sich auf die sogenannte „Berliner Secession“ aus der Zeit von 1898 – 1911 konzentrierte. In der 2002 gegründeten Stiftung Wolfgang Schuller fand diese Sammlung einen würdigen Platz im kleinen Rokoko-Schloss am Rande der Stadt Wertheim. Die heutige Sammlung der Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“ umfasst insgesamt etwa 80 Gemälde und Grafiken von rund 55 Künstlern des späten 19. Jahrhunderts sowie den Künstlern der Berliner Secession.

Die Berliner Secession ist ein fundamental wichtiger Teil der Kunstgeschichte, die den Grundstein der modernen Kunst, wie wir sie heute vorfinden, legte. Die Ausstellung zeigt nun etwa 60 Werke von 47 Künstlern dieser Berliner Secession, darunter die bekannten Secessionisten Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth, aber auch weitere bedeutende Maler wie Walter Leistikow, Franz Skarbina und Lesser Ury. Wolfgang Schuller entdeckte für seine Sammlung auch Werke heute unbekannterer Künstler und Künstlerinnen, wie Jacob Alberts, Emil Pottner, Theo von Brockhusen, Leo von König, Maria Slavona und Sabine Lepsius. Die Sammlung erfuhr schließlich auch eine Erweiterung mit Werken aus der Zeit der „Freien Secession“ – der Gemeinschaft, die Liebermann 1914 gründete, nachdem er mit 42 anderen Mitgliedern die „Berliner Secession“ verlassen hatte.

Die frühen Gemälde um 1899, kombiniert mit fotografischen Momentaufnahmen aus dem eigens errichteten Ausstellungsgebäude in Berlin, geben einen Eindruck dieser damals progressiven Künstlergruppe, die sich gegen die von der Kunstakademie in Berlin vorgegebene Kunstauffassung richtete. Die Berliner Secession veranstaltete zwei Ausstellungen pro Jahr, eine für Gemälde und eine für die Grafik, so dass sich auch im Museum Schlösschen hierzu ein separater Bereich für die Grafik befindet. Im zweiten Teil der Ausstellung sind die Werke nach Motiven präsentiert, so dass für jeden Betrachter ein intensiver Vergleich der Bilder stattfinden kann. Hier wird deutlich, wie viel Leidenschaft die Künstler dem damals aktuellen Impressionismus entgegenbrachten, wie sie diesen mit den Kunstrichtungen Realismus, Jugendstil, Symbolismus und expressionistischen Tendenzen individuell kombinierten und ihren jeweils eigenen Stil entwickelten.

Die Ausstellung wird im Museum Schlösschen im Hofgarten von 12. April bis 14. August präsentiert. Sie wird als Grundausstellung des Schlosses zwischen den Sonderausstellungen in Zukunft immer wieder gezeigt werden.