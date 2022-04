Nassig. Zur ersten Nassiger Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr kamen rund 40 Bürger in die Wildbachhalle. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Erläuterungen zum Neubaugebiet „Welzkübel“ sowie zum Anschluss an die Nahwärmeversorgung.

Der Grunderwerb im „Welzkübel“ durch die Stadt Wertheim sei inzwischen weitgehend abgeschlossen: „Welzkübel“ werde kommen. „Welzkübel wird erschlossen und überplant“, verkündete Ortsvorsteher Volker Mohr. Rund 20 neue Bauplätze sollen entstehen, die meisten davon für Einfamilienhäuser. In wenigen Wochen sollen die Optionsverträge notariell beglaubigt werden.

Aus dem Nassiger Ortschaftsrat Die neuesten Messergebnisse der Geschwindigkeitsanzeige Richtung Neunkirchen ergaben für den Zeitraum der vergangenen sechs Wochen, dass sich 95 Prozent der gemessenen 13 000 Fahrzeuge im Korridor zwischen 41 und 50 km/h befanden. „Die oft monierte Raserei konnte überhaupt nicht bestätigt werden“, konstatierte Mohr. Auch beim Enforcement Trailer in der Ortsmitte hätten sich die Geschwindigkeitsüberschreitungen in Grenzen gehalten. Lediglich 23 von 8300 Fahrzeugen seien beanstandet worden, wobei die Höchstüberschreitung 15 km/h betrug. „In der Summe ist das ein hervorragendes Ergebnis.“ Unschärfen im Abschlussbericht zur Innenentwicklung durch das Ingenieurbüro Klose seien an die Stadt weitergegeben worden. Es seien nur noch wenige Lücken vorhanden. Verbliebenes Potenzial, zum Beispiel in Form von Scheunen, solle noch gehoben werden. Der Gemeinderat habe bereits den ersten Schritt gemacht und solle das Sanierungsgebiet innerhalb von drei Monaten förmlich feststellen. Erst danach könnten Projekte begonnen werden. Interessenten können sich bei der Stadtplanung melden. Die Einwohnerzahl der größten Ortschaft der Stadt Wertheim sei 2021 von 1330 auf 1335 angewachsen. Im Zuge des Zensus werden demnächst Fragebögen an ausgeloste Haushalte verteilt. Am 20. April findet von 14.30 bis 18 Uhr eine Beratung des BBV statt. Bis 30. April besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu jetzigen Konditionen abzuschließen. Die Jagdpacht wurde durch Gemeinderat offiziell vergeben. Der seit 2020 geschlossene Jugendraum wurde in der Zwischenzeit saniert und ist wieder nutzungsklar. Vor dem Start sollen noch eine Hausordnung erstellt und Gespräche mit Anwohnern geführt werden. Für das „Leader“-Programm sollen Ideen für Projekte mit dem Schwerpunkt „Jugend und Senioren“ gesammelt werden, erläuterte Silke Walter. Die Schlussarbeiten an der Wildbachhalle seien soweit abgeschlossen. Einige Mängel müssten noch behoben werden. Für die Holzfassade würden durch die Stadt Eigenleistungen eingefordert. Dafür würden noch Helfer benötigt. Die Arbeiten sollen im nächsten Monat beendet werden. Die Maibaumaufstellung findet am 30. April statt. kg

Die städtebauliche Überarbeitung des „Welzkübel“ solle anschließend gemeinsam mit einem Teil des Areals „Klingenhub“ erfolgen. „Wir wollen da noch mehr machen“, so Mohr. Um weitere Grundstücke zu erwerben, werde man auf einzelne Besitzer zugehen. Allerdings gebe es in Wertheim so viele baureife Flächen, dass man Änderungen im Flächennutzungsplan von Seiten des Landes nicht mehr erlauben werde. Der „Speierlin“ werde daher in absehbarer Zeit nicht mehr berücksichtigt.

Für das Neubaugebiet „Welzkübel“ soll eine Nahwärmeversorgung konzipiert werden, wie sie für das Gebiet „Gassenhäuser“ bereits besteht. Diese Art der Energieversorgung, gerade auch in Neubaugebieten, sei sowohl Wille der Stadt als auch des OB. Dafür braucht es noch einen formalen Ortschaftsratsbeschluss für einen Anschluss- und Benutzungsplan.

Für den Ausbau der Nahwärmeversorgung brauche es allerdings mehr Kundschaft als lediglich die neuen Gebäude im „Welzkübel“. Ziel sei laut Mohr daher ein Einbezug der Miltenberger Straße.

Da das Land in seiner neuesten Straßenzustandsbewertung die Ortsdurchfahrt inzwischen als sanierungsbedürftig eingestuft habe, könnten die Arbeiten eventuell in einem „ganzen Bündel“ ausgeführt werden, sprich: gemeinsam mit einer Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen, sowie der Beleuchtung, Telekommunikation und dem Kanal. „Das gibt was Größeres: Es wird viel vergraben und am Ende wird die Straße saniert“, erhofft sich Mohr. Mit dem Ausbau sei bis spätestens 2025 zu rechnen. Ob in diesem Zuge die Nahwärmeversorgung gleichzeitig ausgebaut wird, hänge vom Interesse der Bevölkerung ab.

Wie Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, ausführte, würden die Anwohner der Miltenberger Straße sowie der nahe gelegenen Straßen zeitnah kontaktiert. Eine Aussage zur zeitlichen Planung könne man aktuell noch nicht treffen. „Je mehr mitmachen, umso effektiver ist das. Wir wären froh, wenn es funktioniert“, so Beier.

Gerhard Wolf, verantwortlich für die Netze bei den Stadtwerken, führte weitere Details zum Projekt aus. Geplant sei eine Heizzentrale für vier Holzkessel, die bis zu 80 Haushalte, davon 14 im Neubaugebiet, versorgen kann. Noch nicht geklärt sei, ob dafür ein Bestandsgebäude genutzt werden könne. Kalkuliert wird mit einem Verbrauch bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden. Beim Kunden wird der Ölkessel dann gegen eine deutlich kleinere Übergabestation ausgetauscht. Die Installationskosten für die standardmäßige Leistung von 20 Kilowatt betragen ohne Mehrlänge circa 5000 Euro netto. Die Verbrauchskosten jedoch könnten erst nach dem Rücklauf der Informationszettel berechnet werden, weswegen eine hohe Beteiligung wichtig sei.

Westernfest soll stattfinden

Mit noch etwas angespannter Vorfreude verkündete Axel Kempf, Vorsitzender des Kulturkreises, dass das Westernfest in diesem Jahr wieder stattfinden solle. Termin: 19. bis 21. August. „Nach zwei Jahren Enthaltsamkeit und intensiven Diskussionen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir es angehen wollen.“

Es sei ein prägendes Fest für den Ort und ein wichtiger finanzieller Baustein für die Vereine. „Wir wollen es versuchen, aber es wird schwer. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir etwas Großes auf die Beine stellen.“ Sollte es zum Zeitpunkt der Ausrichtung allerdings Corona-Auflagen wie Maskenpflicht geben, werde das Fest definitiv nicht stattfinden. kg