Welthits zum Abfeiern und Mitsingen

Fans der Band „Queen“ kamen beim Konzert der Tribute-Band im Wertheimer Burggraben voll auf ihre Kosten. Welthits zum Mitsingen und Abfeiern gab’s dem ganzen Abend.

Wertheim. Schon bei den ersten Takten der „We rock Queen“-Tribute Band war klar, Musiker und Gäste werden gemeinsam den Abend rocken. Die Musiker der Band spielen unter anderem beim „Queen Musical“ in Köln.

Die Reihen vor der Bühne beim Zehnringturm waren sehr gut gefüllt. Gleich beim ersten Song stiegen die Musiker von Null auf Hundert ein. „Das ist mit eine der beeindruckendsten Kulissen, vor der wir spielen durften“, spielte Sänger Sascha Kleinophorst auf das euphorische Publikum an. „Die Burg ist auch toll.“

Der Abend war geprägt von bekannten Queenhits, mal laut und rockig, mal romantisch und manchmal auch beides zugleich. Das altersmäßig bunt gemischte Publikum, vom Kind bis Senior, klatsche, schnipste, sang und feierte mit. Manchen hielt es dabei kaum auf dem Stuhl. Besonders eine Gruppe Damen, die beim Konzert einen Junggesellinnenabschied feierten, rockten vom ersten Song an mit. Wie viele der Gäste auf Nachfrage der Band bestätigten, waren sie nicht nur echte Queenfans, sondern hatten auch die Tribute-Band mindestens einmal gesehen. Auf die Frage, wer den Film „Bohemian Rhapsody“ mindestens zwei Mal gesehen habe, meldete sich dann sogar der größte Teil der Gäste.

Die Band gab aber auch einige private Einblicke. So erfuhren die Zuhörer, dass Keyboarder Marc Rohles am gleichen Tag Geburtstag feiern kann wie Freddie Mercury. Außerdem lud Sänger Kleinophorst die Gäste ein, sich mit Marcs Vater und Gitarrist der Band, Frank Rohles zu unterhalten. Er sei ein echter „Queen“-Experte. Komplettiert wurde die Band von Boris Ehlers am Schlagzeug und Erhard Wollmann am Bass.

Nicht nur das Publikum war froh, einen Liveauftritt erleben zu können. Auch Kleinophorst erklärte in einer Zwischenmoderation: „Wir waren die letzten 15 Monate auf Auftrittsentzug, schön dass ihr jetzt da seid. Es ist schön, wieder auf einer Bühne vor klatschenden Menschen zu stehen.“

Eröffnet wurde das Konzert mit „One Vision“ sowie „We will rock you“. Es folgten weitere Welthits von Queen. Zu vielen von ihnen wussten die Musiker eine Geschichte zu erzählen. So erfuhr man, dass Queen Mitte der 1970er Jahre fast bankrott waren. Erst ein Wechsel ihres Managements und die darauffolgende Aufnahme der „Platte ihres Lebens“, so der Sänger, habe sie gerettet. Auf dieser war auch der Song „’39“. Es sei ein besondere Folknummer, ein Liebeslied, in dem es auch um die Relativitätstheorie von Albert Einstein gehe. Der Text berichte von einem Mann, der in einem Raumschiff wegfliegt. Im All vergehe die Zeit langsamer als bei seinen Lieben auf der Erde. So bleibt er jünger und als er zurückkommt, sei seine Familie nicht mehr dagewesen. Den Liebessong „Love of my Live“ trugen Kleinophorst und Frank Rohles als Duo vor, bevor bei „Crazzy little thing called love“ wieder die ganze Band einstieg.

Auch im zweiten Teil folgten viele Queen-Welthits wie „Another one bites the dust“, „I want to break free“ und „The show must go on“. Als Belohnung für das kräftige Mitmachen spielten die Musiker für ihre Fans eine Zugabe unter anderem mit „We are the champions“ und „Radio Gaga.“

