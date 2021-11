Welcome Center bietet digitale Sprechstunden an

Wertheim. Die für Mittwoch, 1. Dezember, in Präsenz geplante Beratung des Welcome Centers Heilbronn-Franken im Rathaus Wertheim entfällt wegen der aktuell stark ansteigenden Corona-Zahlen. Das Welcome Center setzt deshalb vorerst verstärkt auf Online-Beratungen.

Vorherige Absprache notwendig

Das Angebot richtet sich an internationale Fachkräfte und ihre Familien, die neu in der Region sind und Fragen haben rund um die Themen Leben und Arbeiten in Deutschland (wie Spracherwerb, Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder Arbeitsplatzsuche). Ebenso können Unternehmen das Beratungsangebot nutzen, die Fragen haben zur Gewinnung und Integration von ausländischen Mitarbeitern.

Die digitalen Sprechstunden finden nach vorheriger Absprache statt. Zur Terminvereinbarung und für weitere Informationen ist Elena Wormer aus dem Team des Welcome Centers per Telefon unter 07131 / 3825-420 oder per E-Mail an e.wormer@heilbronn-franken.com erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.welcomecenter-hnf.com.