Wertheim. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez blickte zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats am Montag auf ein Jahr Corona zurück und bat um Geduld, in dem er sagte: „Es gibt Licht am Ende des Tunnels, auch wenn wir nicht wissen, wie lange der Weg durch den Tunnel noch ist.“ Der OB verwies auf die Impfstoffe. Es gebe zudem bald flächendeckend Schnell- und Selbsttests (bericht Seite 8). Nicht alles lasse sich von einem Tag auf den anderen umsetzen, auch in Wertheim nicht. „Aber wir arbeiten unermüdlich daran“, so der OB.

Bisher seien in Wertheim 565 Menschen erkrankt. 77 Menschen seien im Landkreis verstorben. „Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der Verstorbenen. Wir trauern mit ihnen.“

Ein Ende der Pandemie sei noch nicht wirklich abzusehen. „Im Gegenteil: Die Infektionszahlen steigen wieder deutlich an.“ Prognosen könnten nur sehr vorsichtig getroffen werden, was die Geduld aller auf die Probe stelle.

Er sei dankbar dafür, „mit wie viel Geduld und Verständnis die übergroße Mehrheit der Wertheimerinnen und Wertheimer die Einschränkungen bisher hingenommen haben und mit wie viel Disziplin und Verantwortungsbewusstsein sie sich an die Regeln halten.“ Er würdigte auch die Leistung „aller, die ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen“ – besonders Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus und in Pflegeheimen. Ihr Einsatz habe wesentlich dazu beigetragen, dass „uns dramatische Szenarien wie an vielen anderen Orten erspart geblieben sind.“

Die Pandemie habe der Gesellschaft viel abverlangt. „Kinder vermissen ihre Spielkameraden, Eltern sind erschöpft, Gastwirte, Hoteliers, Einzelhändler fürchten um ihre Existenz. Wir mussten und müssen auf vieles verzichten: Sport in der Gemeinschaft, sei es als Akteur oder als Zuschauer, Kino- und Konzertbesuch, die Reise in den Urlaub, gemeinsame Feste und Feiern“, so Herrera Torrez. Die Bewältigung der Pandemie sei die „größte Krise und Herausforderung für unsere Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges“. Herrera Torrez forderte dazu auf, „nach einem Jahr der ermüdenden und frustrierenden Krise, trotz Ernüchterung und Unmut weiterhin Rücksicht“ zu nehmen.

„Achten wir die anerkannte Wissenschaft. Vertrauen wir jenen, die in Medizin, Forschung und Entwicklung Fortschritte erzielen. Selektieren wir Wahrheit und verifizierte wissenschaftliche und journalistische Quellen von Falschaussagen, Propaganda und Falschinformationen“, so der OB. Hierfür könne jeder Verantwortung übernehmen. „Nicht nur für sich, auch für seinen Nachbarn, seine Freunde und seine Familie.“ wei