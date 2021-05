Weiterer Toter zu beklagen

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis sind aktuell (Stand: 10. Mai) 261 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit 4511 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 4043. Die sieben-Tage-Inzidenz beträgt für den Landkreis aktuell 72,1 (Quelle: RKI). Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen, dieser gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 208. Zehn Patienten werden derzeit stationär behandelt. 421 Personen befinden in häuslicher Quarantäne. Fragen rund um Corona beantworten die Mitarbeiter an der Hotline. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 09353/7931490 erreichbar. Am Donnerstag, 13. Mai, ist die Hotline nicht besetzt.

