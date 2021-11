Weitere Führungen im Schlösschen

Wertheim. Das Interesse an Führungen durch die Sonderausstellung „Peter Frischmuth – zweihunderteinundachtzig Fotografien“ im Schlösschen im Hofgarten ist groß. Die bisher angebotenen Termine sind fast ausgebucht, nur für Dienstag, 14. Dezember, um 18 Uhr sind noch wenige Plätze frei. Deshalb bietet das Museum zwei weitere Termine an. Wer die Sonderausstellung bei einer Führung durch Fotograf Peter Frischmuth selbst erleben will, hat dazu am Dienstag, 7. Dezember, um 15 Uhr sowie am Dienstag, 14. Dezember, um 15 Uhr Gelegenheit. Die Führung bis zu eineinhalb Stunden und ist kostenpflichtig.

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail unter grafschaftsmuseum@ t-online.de oder Telefon 09342/301512. Die Einhaltung der Corona-Regeln wird kontrolliert. stv