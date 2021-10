Weitere Führungen im Dezember

Wertheim. Von der harten Arbeit der Bergleute unter Tage über die Wendezeit nach dem Fall der Berliner Mauer und Porträts deutscher Politiker bis nach Wertheim und ins Taubertal – diesen abwechslungsreichen thematischen Bogen spannt Peter Frischmuth in seinen Fotografien. Das Museum Schlösschen im Hofgarten widmet ihm eine Sonderausstellung. Sie ist unter dem Titel „Zweihunderteinundachtzig Fotografien“ bis 27. Februar zu sehen. An ausgesuchten Terminen führt der Fotograf selbst durch die Ausstellung.

Die Führungen im November sind bereits ausgebucht. Bei den Führungen am Mittwoch, 8. Dezember, um 15 Uhr und am Donnerstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr sind nur noch wenige Plätze frei, heißt es in der Ankündigung.

Wegen der großen Nachfrage gibt es nun zwei weitere Führungstermine: Am Donnerstag, 9. Dezember, um 15 Uhr und am Dienstag, 14. Dezember, um 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich vom Fotograf persönlich durch die Ausstellung führen zu lassen.