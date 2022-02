Wertheim. Die Wertheimer Musikschule hat ihre Erfolgsbilanz beim 59. Regionalwettbewerb Jugend musiziert nochmals verbessert. Am Sonntag absolvierten In Neckarsulm zwei Schüler aus der Klasse von Kurt Sitterli ihre Auftritte in der Kategorie Percussion solo und holten jeweils Preise. Gleich bei seiner ersten Teilnahme erspielte sich Christoph Klomp in der Altersklasse 4 mit 21 Punkten einen ersten Preis. In der Altersgruppe 3 durfte sich Zeno Weiß über 20 Punkte und einen zweiten Preis freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1