Weitere Areale für Windkraftanlagen nötig

Dertingen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez macht in diesem Jahr in vielen Ortsteilen der Großen Kreisstadt Wertheim Station, ist es doch bei vielen genau 50 Jahre her, dass sie sich freiwillig eingemeinden ließen. Zu diesem Ortsteilen gehört auch Dertingen, das sich am 1. Dezember 1972 Wertheim anschloss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das sei eine gute Entscheidung gewesen, im Nachhinein betrachtet, meinte der OB. Die Dertinger seien noch heute ein „stolzer und selbstbewusster Ortsteil“. Der ehemalige Bürgermeister Karl Hegenhan habe einen mutigen Schritt gewagt, um die Zukunft des Ortes zu bewahren. Denn schon damals zeichnete sich ab, dass eine kleine Ortschaft wie Dertingen mit seinen 800 Einwohnern, nicht alle Aufgaben der Zukunft meistern kann.

Herrera Torrez zitierte aus dem Eingemeindungsvertrag und erwähnte, dass damals üppige Forderungen seitens Dertingens aufgenommen wurden. Fast alle der zehn Punkte seien mittlerweile abgearbeitet, stellte er zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern fest, nur der Bau eines Schwimmbads sei nicht verwirklicht worden. „Es hat sich doch fast alles erfüllt“, meinte der OB. Doch das heiße nicht, dass es nicht noch weitere Handlungsfelder gebe.

Mehr zum Thema Rathaus vor Ort Neues Feuerwehrgerätehaus ist der dringendste Wunsch in Dertingen Mehr erfahren Vortrag Lob für Edgar Beucherts Wirken und für Wertheims Stadtentwicklung Mehr erfahren Jubiläumsfeier Sachsenhausens Eingemeindung vor 50 Jahren gefeiert Mehr erfahren

„Eine Stadt oder Gemeinde ist nie fertig“. Herrera Torrez bat um Verständnis, dass nicht alle Forderungen der Bürgerschaft auf einmal erfüllt werden können. Unter den vielen Ortsteilen von Wertheim und der Stadt selbst gebe es einen „Verdrängungswettbewerb“ um die begrenzten Mittel des Haushalts. Mit den Worten, Dertingen habe „seine Selbständigkeit verloren, aber seine Eigenständigkeit nicht aufgegeben“, überreichte er Ortsvorsteher Egon Beuschlein ein aktuelles Luftbild von Dertingen, das im Rathaus seinen Platz finden wird.

Wohnraum für Flüchtlinge gesucht

Danach ging Herrera Torrez auf die allgemeine politische Lage ein. Die Stadt sucht dringend Wohnraum für Flüchtlinge, die in den kommenden Wochen aus der Ukraine noch stärker kommen werden. Hier sei man auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. „Bitte melden sie sich, wenn sie Wohnraum zur Verfügung stellen können“.

Auch die Energiewende wurde kurz gestreift, mit Blick auf die geplanten Windkraftanlagen in Dertingen. Das bürgerliche Engagement sei hier vorbildlich und so bleibt die Wertschöpfung hoffentlich im Ort und nicht bei auswärtigen Investoren. Man müsse in den kommenden Monaten aber noch weitere Gebiete ausweisen, um das Ziel von 1,8 Prozent der Fläche für Windkraftanlagen erfüllen zu können, das von der Bundesregierung festgelegt wurde.

Natürlich kam in der Bürgerversammlung auch das Thema Feuerwehrgerätehaus auf. Hier berichtete der OB, dass der Feuerwehrbedarfsplan vier neue Häuser im Gebiet von Wertheim vorsieht, eines davon in Dertingen. Ähnlich wie in Sonderriet, wo der erste Neubau entstehen soll, wird es auch in Dertingen kommen.

Die Diskussion im Gemeinderat, ob man nicht die Abteilungen Dertingen und Bettingen zusammenlegen kann, erteilte der OB eine klare Absage. Hier teilt er die Meinung von Stadtbrandmeister Torsten Schmidt. Solange man zwei starke Mannschaften in beiden Gemeinden habe, mache es keinen Sinn, die Abteilungen zusammenzulegen. Das neue Fahrzeug soll im Jahr 2026 bestellt werden, blickte der OB in die Zukunft. Spätestens dann muss eine Lösung für das Feuerwehrgerätehaus gefunden sein, denn das neue Fahrzeug passt nicht in das alte Haus hinein. Die Investition in ein neues Feuerwehrgerätehaus sei geringer, als wenn die Stadt die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr selbst übernehmen muss.

Herrera Torrez zeigte sich froh, dass das Neubaugebiet so gut angenommen wurde, forderte aber gleichzeitig auf, sich für die drei noch freien Grundstücke mit einem schlüssigen Konzept für ein Mehrpersonenhaus zu bewerben. Natürlich werde es weitere Erschließungen für neue Bauplätze geben, nur nicht so schnell, wie bisher. Die Rahmenbedingungen hätten sich geändert und die Kosten würden ebenfalls nach oben gehen. Billiges Bauland sei nicht mehr zu erwarten.

Auf Nachfrage stellte der OB klar, dass die nun kommende Erweiterung des Gewerbegebietes am Almosenberg, die erstmals komplett auf Dertinger Gemarkung liegt, die letzte sein wird, die umgesetzt wird. Eine weitere Einschränkung des Wasserschutzgebietes werde es nicht geben.

Schlechte Wald- und Feldwege

Stellung bezog die Verwaltung zu den angeblich schlechten Zuständen bei den Wald- und Feldwegen. Sicher, so Stadtbaurat Armin Dattler, gebe es Nachholbedarf. Aber der Gemeinderat hatte eine Prioritätenliste aufgestellt, die nun abgearbeitet wird. Zum Thema Lärmschutzwand an der A3 bezog der OB wieder selbst Stellung. Wie schon beim Ortsrundgang erläutert werde es sehr schwer, die Forderung der Dertinger Bürger durchzusetzen. Aber man will es wenigstens weiter versuchen.

Zum Thema eines geplanten Lebensmittelmarktes konnte er verkünden, dass es Gespräche mit einem Investor für ein Grundstück unterhalb des Autohofes in Bettingen gibt, aber noch sei nichts beschlossen. Versprochen wurde seitens der Verwaltung, die kommunalen Gebäude mit Internet auszustatten, auch die Mandelberghalle. Weitere Themen waren die Arbeit des Bibers im Ahlbach, die schlechte Versorgung mit Mobilfunk in einzelnen Ortsbereichen und die Sanierung des Sandwegs für Fahrradfahrer.