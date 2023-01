Weine des Reicholzheimers Konrad Schlör sind wieder Spitze

Derzeit ist Konrad Schlör vom gleichnamigen Weingut oft beim Rebschnitt in der Lage „Reicholzheimer First“ zu finden. „Der Rebschnitt ist die erste Tätigkeit im Weinjahr und der Grundstein des Qualitätsstrebens eines Winzers“, erklärt er. Eine besondere Qualität steht bei dem Weinbaubetrieb in Reicholzheim an vorderster Stelle: Seit vielen Jahren produziert Schlör deutsche Spitzenerzeugnisse

...