Weinabend in heiterer Stimmung

Bronnbach. Einen Weinabend „bei heiterer, nicht wolkiger Stimmung“ moderiert Weinreferentin Gudrun Weiske am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Vinothek des Klosters Bronnbach. Unter dem Motto „Meine Laune ist im Keller, ich hoffe sie bringt Wein mit“ werden vier ausgewählte Weine verkostet. Bei reichlich alten und neuen Anekdoten sowie Geschichten rund um den Wein erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Weinprobe in ausgelassener Stimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der großen Rundwanderung am Samstag, 2. Oktober, um 9 Uhr, beschert Gästeführer Kurt Lindner den grandiose Ausblicke auf die ehemalige Zisterzienserabtei. Der etwa 15 Kilometer lange Weg führt über den Satzenberg zur Klosterhöhe, vorbei am Hofgut Wagenbuch. Eine kräftige Brotzeit am dortigen Weiher spendet nochmal Kraft für die letzte Etappe über den Dickbuckelweg hinab zum Kloster Bronnbach.

Die Teilnehmer müssen die „3G-Regeln“ erfüllen. Eine Voranmeldung unter der Telefon 09342/935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist nötig. lra