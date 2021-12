Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Winterzauber in der Altstadt - Organisatoren, Händler und Schausteller ziehen positive Bilanz / Bernd Maack will auch künftig an vier Wochenenden öffnen Weihnachtsmarkt in Wertheim wie gewollt: kein Trubel, aber alle zufrieden

Allseits Zufriedenheit herrscht nach den vier Wochenenden Winterzauber in der Wertheimer Altstadt. Das Hygienekonzept ging auf, wie Kontrollen des Ordnungsamts zeigten.