Weihnachtsbaum ist gut zehn Meter hoch

Sonderriet. In der Erweiterung des Sonderrierter Neubaugebiets „Hofäcker“ wurde die Verkabelung für Strom, Telefon und die Leerrohre für Glasfaser gelegt. Im nächsten Schritt werden die Straßen und Gehwege gebaut. „Es sind nur noch zwei Bauplätze frei“, berichtete Ortsvorsteher Udo Kempf in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Der Ortschaftsrat hatte zudem beschlossen, dass der Feldweg im Norden des Baugebiets nur geschottert wird, wie es der Bebauungsplan vorsieht. Aufgestellt werden an diesem Feldweg zwei „intelligente“ Straßenlaternen, die nur mit 30 Prozent der Leistung im Grundbetrieb leuchten. Wenn jemand im Bereich der Laterne geht, wird die Leuchtleistung zeitweise auf hundert Prozent erhöht.

Auf Nachfrage aus der Bürgerschaft erklärte Kempf: „Die Kosten für die Straßenbeleuchtung sind in den Erschließungskosten berücksichtigt. Sie werden entsprechend bei der Kalkulation der Grundstückspreise berücksichtigt.“

In seinem Rückblick berichtete Kempf, dass man einen neuen Mäher anschaffen müsse, da der vorherige einen Totalschaden an der Kurbelwelle erlitten habe. Die Ortsverwaltung habe defekte Jagdeinrichtungen wie Hochsitze und Futterstellen an die Stadtverwaltung gemeldet. Die zukünftigen Jagdpächter müssen diese abbauen.

Dank sprach er dem TSV Sonderriet aus, der seinen Gewinn vom Stadtradeln in Höhe von 300 Euro dem Kindergarten im Dorf gespendet hat. Er verwies weiter auf die gelungene Aktion der Apfelernte des Obst- und Gartenbauvereins mit Kindergarten- und Schulkindern.

Lob gab es für die Kerwe, die die Feuerwehr organisiert hatte. Zudem gab er eine Korrektur zur letzten Sitzung bekannt. Die Grenze der beiden Sonderrieter Jagdbögen sei der Kirchgraben und nicht, wie zunächst behauptet, der Löhleinsgraben.

Einstimmig stimmte man der neuen Abwasserkalkulation zu. Für das Rasenurneneinzelgrabfeld soll ein Stein für die Namensplaketten angebracht werden. Zugestimmt hatte das Gremium auch der neuen Friedhofssatzung der Stadt Wertheim. Man äußerte dabei jedoch den Wunsch, die Liegefrist für Urnengräber bei 20 Jahren zu belassen. Im Entwurf der neuen Satzung seien nur noch 15 Jahre vorgesehen, so Kempf.

Erfreut waren die Räte, dass alle Haushaltsmittelanforderungen des Dorfs in den Haushaltsentwurf Einzug fanden. Die Entscheidung des Gemeinderats stehe aber noch aus. Der Kindergarten des Dorfs hat Mittel für Bänke und Tische im Außenbereich der Einrichtung beantragt. Es sollen jeweils passende für Kindergarten und Krippe angeschafft werden. Außerdem wurden neue Seile für das Klettergerät „Vogelnest“ auf dem Spielplatz des Kindergartens beantragt.

Kempf verwies weiter darauf, dass für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Dorf 70 000 Euro an Planungskosten und über insgesamt 950 000 Euro Baukosten vorgesehen sind. Im Punkt verschiedenes berichtete er von einem Grillfest, dass das Dorf für die Helfer in der Dorfgemeinschaft und deren Partner ausgerichtet hatte.

Der Ortsvorsteher wies auch auf die Gedenkfeier am Volkstrauertag am 14. November um 9.45 Uhr auf dem Friedhof hin. Dabei soll auch der Gedenkstein für die Geschwister Dostmann offiziell übergeben werden. Die Feuerwehr wird an diesem Tag auch zugunsten der Kriegsgräberfürsorge sammeln.

Kempf informierte, dass ein besonders stattlicher Christbaum mit einer Höhe von zehn Metern auf dem Platz dese Maibaums aufgestellt werden solle. Aus Reihen der Bürger wurde die Aufstellung weiterer Straßenlaternen an verschiedenen Stellen des Orts angeregt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die großen Sonnenblumen am Ortsausgang Richtung Nassig und Neunkirchen die Sicht auf die Straße einschränken. Kempf wies auf die Blühstreifen hin, die bis Ende November Bestand hätten. bdg