Wehr, Polizei und Spezialtrupp vor Ort

Marktheidenfeld. Ein 25-Jähriger hat am Dienstagabend für einen größeren Polizei- und Feuerwehrwehreinsatz im Stadtgebiet gesorgt. Der Mann drohte vom Dach eines Mehrfamilienhauses zu springen, um die Vollstreckung eines gegen ihn erlassenen Haftbefehls zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Marktheidenfelder Polizei war zunächst in anderer Sache am Einsatzort, weil nach einem Verkehrsdelikt in der Wohnung eines anderen jungen Mannes Betäubungsmittel gefunden wurden.

Während dieses Einsatzes flüchtete der 25-Jährige gegen 17 Uhr plötzlich auf das Dach des Hauses. Er hatte sich zufällig auch im Mehrfamilienhaus aufgehalten und befürchtet, aufgrund eines gegen ihn bestehenden Haftbefehls festgenommen zu werden. Der Gesuchte machte deutlich, sich lieber in die Tiefe zu stürzen, als von der Polizei mitgenommen zu werden. Um das Schlimmste zu verhindern, alarmierten die Beamten die Feuerwehr und forderten die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Unterfranken an. Es handelt sich hierbei um Polizisten, die speziell geschult sind. Zeitgleich mit deren Eintreffen konnte ein Beamter der Polizeiinspektion Marktheidenfeld den 25-Jährigen beruhigen. Der Mann wurde gegen 18.30 Uhr in Gewahrsam genommen und in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. pol