Wechsel an Wertheimer Klinik

Reinhardshof. Es gibt Veränderungen in der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie des Wertheimer Rotkreuzklinik. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, verlässt zum 1. Februar 2023 der bisherige Stelleninhaber Chefarzt Dr. Stephan Vögeli das Krankenhaus und übergibt an Dr. Constanze Bohl.

Diese kommt von der Asklepios Nordseeklinik Westerland und tritt am 2. Januar im Haus ihren Dienst an. Vögeli übergibt an Bohl direkt ab Jahresanfang.

Chirurgische Qualifikationen

Dr. Constanze Bohl arbeitet ab 2. Januar an der Rotkreuzklinik. © Stadt Wertheim

Eine weitere Neuerung: Bohl wird neben der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie ebenso die Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie als Chefärztin leiten.

Geschäftsführerin Alexandra Zottmann erklärt dazu: „Da Frau Dr. Bohl zusätzlich über diverse chirurgische Qualifikationen verfügt, bietet es sich an, wenn die Gesamtorganisation in einer Hand liegt. Hinzu kommt, dass beide Einheiten inhaltlich viele Berührungspunkte haben.“

Krankenhausdirektorin Cornelia Krause ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Bohl.“

Bisherige Arbeitsstellen

Constanze Bohl war zuletzt als Chefärztin in der Asklepios Nordseeklinik Westerland in der Klinik für Chirurgie und Orthopädie tätig. Davor arbeitete die 46-Jährige unter anderem als Leitende Oberärztin in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im Helios Klinikum Gifhorn.

Ihr Medizinstudium hat die künftige Chefärztin an der Universität Jena sowie der Medizinischen Hochschule Hannover absolviert. Dr. Constanze Bohls Expertise zeichnet sich ferner durch Weiterbildungen in der Speziellen Unfallchirurgie und der Orthopädischen Chirurgie im Gebiet Chirurgie sowie in der Klinischen Akut- und Notfallmedizin aus.

Abschied von Dr. Vögeli

Zum Weggang des derzeit noch amtierenden Chefarztes sagt Geschäftsführerin Zottmann: „Wir danken Herrn Dr. Vögeli für sein herausragendes Engagement in mehrfacher Hinsicht zum Wohle unseres Hauses.“

Vögeli arbeitet seit 2017 an der Rotkreuzklinik und führte die Abteilung zunächst als Doppelspitze gemeinsam mit Professor Dr. Dr. h.c. mult. Wilhelm Friedl. Seit November 2019 hatte Vögeli zusätzlich die Position des Ärztlichen Direktors inne. Wer ihm auf diesen Posten folgt, will die Klinik noch gesondert bekannt geben.